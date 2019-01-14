Банк России с 15 января вновь начнет закупку валюты для Минфина

Москва, , 19:32 — REGNUM Банк России 15 января возобновляет закупку иностранной валюты для Министерства финансов Российской Федерации в рамках бюджетного правила. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на материалы Министерства финансов России.

Напомним, что Министерство финансов Российской Федерации в последнее время проводит валютные интервенции через Банк России в рамках бюджетного правила. Данная стратегия Минфина призвана снизить зависимость рубля от цен на нефть. Кроме того, закупленные объемы валюты власти используют как своеобразную страховку для экономики России от шоков на рынке углеводородов.

Сейчас в правительстве и Центробанке считают, что финансовый сектор страны стабилен, а сезонное укрепление рубля и возможная отсрочка новых антироссийских санкций позволяют регулятору вернуться на открытый рынок для закупки валюты.

В итоге с 15 января Банк России снова начнет закупать валюту для Минфина на открытом рынке. На эти цели до 6 февраля будет направлено 265,8 млрд рублей. Таким образом, ежедневный объем операций составит 15,6 млрд рублей.