На Ямале на 1,5 млн рублей оштрафованы сотрудники челябинского предприятия

Харп, Ямало-Ненецкий АО, , 19:32 — REGNUM В судах Ямало-Ненецкого автономного округа рассмотрено 24 дела об административных правонарушениях АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» (АО «ЧЭМК»). Виновным должностным лицам предприятия назначены штрафы на общую сумму около 1 469 500 рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

По результатам проведенной проверки выявлены многочисленные факты нарушений закона АО «ЧЭМК» на территории Ямала.

Установлено, что АО «ЧЭМК» допускает незаконное хранение и накопление отходов на несанкционированных свалках. Ведёт загрязнение водных объектов рек Макар-Рузь и Енгаю Приуральского района, выброс в реки сточных вод, эксплуатирует производственные объекты в отсутствие санитарно-защитной зоны. Это создаёт угрозу здоровью жителей посёлка Харп.

Помимо вышеуказанных нарушений выявлено несоблюдение АО «ЧЭМК» пожарной и промышленной безопасности, а также эксплуатация предприятием производственных объектов в отсутствие разрешений на строительство. Кроме того, отмечен ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, а также использование земельных участков в отсутствие правоустанавливающих документов.

Так как нарушения законодательства носили длительный характер, внесены представления руководителю управления Росприроднадзора по ЯНАО, директору департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО, а также главе администрации Приуральского района.

Отмечается, что АО «ЧЭМК» прекратило размещение опасных отходов на территории ЯНАО, вывезено более 380 тонн мусора с несанкционированных свалок, очищено русло реки Макар-Рузь. Устранены противопожарные нарушения. Для безопасной транспортировки рабочих и грузов утвержден проект организации дорожного движения, приняты меры к ремонту дорожного покрытия технологической автодороги.

Структурное подразделение акционерного общества «Челябинский электрометаллургический комбинат» прописано в посёлке Харп Приуральского района ЯНАО. Предприятие занимается на Ямале геологоразведкой месторождений и добычей хромовых руд.