Власти Италии: рухнувший мост восстановят за счет его прежнего оператора

Генуя, Италия, , 18:42 — REGNUM Власти Италии после некоторой паузы вновь заговорили о том, что все расходы на перестройку рухнувшего генуэзского моста Моранди должна взять на себя компания Autostrade, бывший оператор этой магистрали, передает La Presse в понедельник, 14 января.

Министр транспорта и инфраструктура Данило Тонинелли заявил журналистам, что «новость» в этой истории состоит в том, что Autostrade должна «оплатить все расходы».

В свою очередь вице-премьер, глава министерства экономического развития Луиджи Ди Майо во время прямой трансляции на своей странице в Facebook в понедельник заявил, что у государства есть политическая воля отстранить Autostrade от участия в концессии и что это воли вполне достаточно для достижения цели.

14 августа 2018 года в результате частичного обрушения построенного в 1967 году моста Моранди погибли 43 человека. Основными причинами трагедии по итогам расследования сочли конструктивные недостатки моста и некачественное техническое обслуживание.

Итальянские власти еще в августе заявили об ответственности за трагедию компании Autostrade, «дочки» группы Benetton, а также своих предшественников, которые заключали концессионные соглашения с бизнесом на несправедливых условиях (как намекали министры, небезвозмездно).

Осенью министры обещали разорвать концессионный контракт с группой Benetton без выплаты компенсации и взыскать с группы 150 млн евро. Обсуждался вопрос о ренационализации отрасли и о исках против политиков, заключавших договоры с частным бизнесом «на несправедливых условиях».

Окончательных решений по всем этим вопросам до сих пор принято не было. Новый мост должен быть достроен в конце 2019 года. Стоимость проекта оценивается в 200 млн евро.

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