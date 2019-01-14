Китайские экономисты оценивают принятые правительством меры в экономике

Пекин, , 18:37 — REGNUM В Китае принимается ряд мер фискальной и монетарной политики, которые развернуты для поддержки национальной экономики; экономисты уверены, что это позволит сохранить социально-экономическую стабильность, сообщает 14 января Синьхуа со ссылкой на заявление эксперта Народного банка Китая (НБК) Шэн Сунчэна.

«Требуется время, чтобы политические решения после начала реализации мер в действительности повлияли на экономику», — считает экономист, слова которого цитирует газета «Чжэнцюань жибао». По его прогнозу, стабилизация китайской экономики произойдет к концу первого квартала 2019 года; во второй половине текущего года ожидается «разогрев» экономики.

Отметим, что за первые три квартала 2018 года ВВП КНР вырос на 6,7%, превысив прогнозный правительственный показатель в 6,5%.

Чжу Баолян, специалист Государственного информационного центра КНР, убежден, что структура, качество и эффективность китайской экономики достигли существенного прогресса; стране также удалось избавиться от финансовых рисков. Поэтому в целях сохранения позитивных тенденций Китай может приступить к дальнейшему сокращению налогов и сборов, а также расширению бюджетного дефицита, считают ряд экономистов.