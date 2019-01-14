Американская Chevron прекращает добычу углеводородов в Европе

Вашингтон, , 18:32 — REGNUM 11 января норвежская компания Equinor (бывшее название — Statoil) закрыла сделку по покупке у американской Chevron 40% акций в одном из крупнейших нефтегазовых месторождений на британском шельфе Северного моря — Rosebank. Еще два участника проекта Rosebank, Sunsor Energy и Siccar Point продолжают поиск покупателей на свои пакеты акций.

Месторождение Rosebank находится в 130 км от Шетландских островов, его запасы оцениваются в 300 млн баррелей нефти. Разработка не начата по двум причинам — ресурсы Rosebank относятся к трудноизвлекаемым и требует усовершенствования имеющихся технологий, а снизившиеся мировые цены на нефть не позволяли сделать инвестиции в научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки. В случае принятия инвестиционного решения по Rosebank подготовка к его добыче займет не менее пяти лет.

Отметим, что выход Сhevron из этого проекта произошел после того, как эта американская корпорация в 2018 году заявила о намерении продать большую часть своих активов во всех углеводородных месторождениях британского сектора Северного моря. Консалтинговая фирма Wood Mackenzie полагает, что «эта сделка означает конец Chevron в Великобритании и вообще в Европе». Годом ранее, в 2017-м Chevron вышла из всех проектов норвежской части Северного моря, при этом ее конкуренты также сократили свое присутствие в Норвегии за время нефтяного кризиса 2014−2017 годов. ExxonMobil продала почти все свои активы, BP объединила свою локализованную дочернюю компанию с меньшей по масштабом норвежской, Royal Dutch Shell и Total также почти избавились от своих активов. Сворачивание активности целым рядом компаний потенциально могут привести к тому, что Норвегия не сможет удержать свой сегмент как в нефтяном, так и в газовом секторе Евросоюза.