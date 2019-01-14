Институт проблем глобализации: для США нет разницы между ФРГ и Латвией

Москва, , 18:58 — REGNUM Если Америка закроет европейскому бизнесу доступ на свои рынки, для него это будет катастрофой, полагает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 14 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя письмо американского посла в ФРГ Ричарда Гренелла, в котором дипломат пригрозил немецким компаниям тем, что они могут попасть под санкции из-за поддержки строительства газопровода «Северный поток — 2».

«Власть США над Европой, на фоне которой нет разницы между Германией и Латвией, основана на доступе к американским рынкам, — сказал Делягин. — Новизна этого письма заключается в двух вещах. Во-первых, это документ, и во-вторых, его написал посол, а не мелкая канцелярская сошка из посольства. Пять лет клерки американского посольства пинком ноги распахивали двери в кабинеты капитанов немецкой индустрии, разговаривали с этими убелёнными сединами людьми в стиле лагерных вертухаев и делали всё, что хотят. Любой европейский или японский бизнесмен знает, что американское государство может закрыть для него кусок американского рынка. И это для него будет абсолютной катастрофой. Это же знают и европейские политики».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в ответ на вышеназванное письмо американского дипломата МИД Германии ограничился лишь крайне скупым и бессодержательным комментарием: официальный представитель германского внешнеполитического ведомства Мария Адебар заявила, что ФРГ и США не совпадают во взглядах по вопросу строительства газопровода «Северный поток — 2».

В свою очередь замглавы фракции партии «Левые» в бундестаге Фабио Де Мази заявил, что политика Вашингтона, который грозит немецким компаниям возможными ограничительными мерами, противоречит международному праву.

«У посла США, очевидно, сложилось впечатление, что он является наместником императора из Вашингтона в Германии», — сказал он.

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