Восточный порт Находки наращивает перевалку угля

Находка, Приморский край, , 18:21 — REGNUM 12 января Восточный порт в Находке подвел итоги своей работы за 2018 год по грузообороту угля. Объем перевалки вырос на 4,3% по сравнению с 2017 году и составил 24,2 млн тонн. В 2018 году в Восточном порту обслужено 565 балкеров различной вместимости, из которых 42% — суда типа Panamax, 12% — суда типа Caperize. Самым крупнотоннажным судном 2018 года для порта стал сухогруз FPMC Harmony дедвейтом 180,2 тысячи тонн. На протяжении года уголь отправлялся в Южную Корею, Японию, Тайвань, Китай, Вьетнам, Малайзию, Индию, Сингапур и Пакистан, лидером являлась Южная Корея, в которую были отправлены 32% грузов.

В планах Восточного порта — доведение к 2020 году грузооборота до 39 млн тонн, реализация этого плана во многом зависит от Российской железной дороги. Находкинский железнодорожный узел связан отдельной веткой с Транссибирской магистралью, именно по ней порт получает все поставки угля и других генеральных грузов. Восточный Порт» является единственным специализированным угольным терминалом Приморского края, с момента своего основания применяет для перевалки угля высокотехнологичное оборудование. С 2012 по 2017 годы инвестировано 1,2 млрд рублей в модернизацию оборудования, очистных сооружений и систем ветрозащиты, восполнение биоресурсов моря, проведение экологических акций, в 2018 году заключены договоры на продолжение реализации природоохранных мероприятий на сумму в 1,1 млрд рублей.