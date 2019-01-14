Понедельник, 14 Января 2019 года
18:28:55 МСК

Известны организационные меры Westinghouse после выхода из банкротства

Экономика

Состоится ли «реанимация» одного из конкурентов Росатома?

Известны организационные меры Westinghouse после выхода из банкротства
Richard Huppertz
Westinghouse

Вашингтон, 14 января 2019, 18:17 — REGNUM  В мае 2017 года компания Westinghouse подала в суды США заявку о защитных мерах согласно статье 11 Закона о банкротстве. В январе 2018 года инвестиционная компания Brookfield Busines Partners выкупила акции Westinghouse у предыдущего владельца, японской компании Toshiba за 4,6 млрд долларов.

9 января 2019 года Westinghouse, после долгого молчания, объявила о реорганизации своей структуры, цель которой — восстановление позиций на мировом рынке атомной энергетики. К середине 2019 года в компании будут сформированы три новых подразделения.

Plant Solutions — подразделение, в ведении которого будет ведение всего жизненного цикла АЭС, построенных в разные годы Westinghouse, от строительства до вывода из эксплуатации, включая вопросы проведения планово-предупредительных ремонтов и продления эксплуатации энергоблоков.

Global Operations Services — организации цепочек поставок ядерного топлива производства Westinghouse, поставки сопутствующего оборудования и инжиниринговые услуги.

America’s Operating Plant Services — подразделение, в ведении которого будут финансовые аспекты атомного бизнеса компании.

Кроме того, объявлено имя нового директора Westinghouse по Европе, Ближнему Востоку и Африке — им стал Билл Пуарье.

Это первые новости от нового владельца Westinghouse, среди которых пока нет никакой информации о том, будет ли возвращаться американская компания на мировой рынок реакторостроения.

regnum author Борис Марцинкевич
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Проект «Геоэнергетика»
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить