Медведев: Длинные новогодние каникулы плохо сказываются на экономике России

Москва, , 18:02 — REGNUM Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что продолжительные новогодние каникулы негативно сказываются на экономике страны. Об этом Медведев заявил сегодня, 14 января, на церемонии вручения правительственных премий в области СМИ.

Медведев отметил, что праздники в России слишком длинные. Последние новогодние каникулы длились с 30 января по 9 января, и это слишком долго.

«Для экономики это плохо, я как председатель правительства не могу этого не отметить, потому что практически 14 дней страна мало чего создает и очень хорошо «отмечает», — сказал глава правительства.

Вручая премии, Медведев отметил, что лауреаты теперь имеют ещё одну возможность отметить свой успех в дополнение к таким праздничным поводам, как наступление Нового года по старому стилю, а ещё и День российской печати, который был 13 января.

По завершению церемонии награждения Медведев пригласил всех её участников на бокал шампанского.

Стоит отметить, что ряд политиков уже давно заявляет, что длинные новогодние каникулы негативно влияют не только на экономику, но и на здоровье граждан.