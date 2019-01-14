«Газпром» угрожает Владимирской области отключением газа

Владимир, , 17:49 — REGNUM По итогам 2018 года Владимирская область сорвала выполнение графика погашения задолженности за газ. Как сообщили 14 января в пресс-службе компании «Газпром межрегионгаз Владимир», 10 муниципальных образований из 18 не справились с обязательствами. В компании также предупредили, что есть все основания для принудительного отключения газа.

По данным пресс-службы поставщика, в конце декабря просроченная задолженность теплоснабжающих организаций региона ставила почти 1,7 млрд рублей. При этом, согласно графику, долг должен был быть уже погашен. Лидером по долгам за газ остается Александровский район, где задолженность составляет почти 841 млн рублей. Также большие долги у Кольчугинского и Петушинского районов, а также у города Муром. При этом, по словам заместителя гендиректора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» Павла Гриднева, региональные чиновники пытаются самоустраниться — время от времени появляются заявления о том, что урегулировать эту проблему должны поставщик и потребители, а не областная администрация.

«При подобном отношении региональных властей, руководителей муниципалитетов и теплоснабжающих организаций к проблеме неплатежей, компания «Газпром межрегионгаз Владимир» имеет все основания для применения крайних мер в виде принудительного ограничения или прекращения подачи газа, а также финансовых санкций», — цитирует пресс-служба Павла Гриднева.

ИА REGNUM напоминает, что график погашения задолженности за газ во Владимирской области имеет статус регионального закона. Такое решение было принято депутатами Заксобрания в 2016 году. Между тем в июне 2018 года Владимирская область попала в число регионов, которые сорвали план реструктуризации долгов за газ. Всего графики сорвали пять регионов — Чувашия, Владимирская, Смоленская, Псковская и Волгоградская области.

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