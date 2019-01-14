Китай увеличивает кредитование реального сектора

Пекин, , 17:41 — REGNUM В Китае продолжается увеличение национальных банковских активов, которое происходит на фоне быстрого роста кредитования, сообщает Синьхуа со ссылкой на данные, опубликованные Комитетом по контролю и управлению банковской и страховой деятельности КНР.

К концу 2018 года суммарные активы банковской отрасли внутри страны превысили 261 трлн юаней (38,5 трлн долларов), при том, что их годовое увеличение сейчас превышает 6%.

Более чем на 12,5% по отношению к предыдущему, 2017 году вырос объем кредитов, который, по словам сотрудника Комитета КНР по банковской и страховой деятельности Лю Чжицина, превысил 140 трлн юаней.

Сохраняет стабильность качество кредитов. Среди них менее 2% безвозвратных и еще не более 3,2% рискованных.

Особое внимание банки уделяют кредитованию частных, а также малых и микропредприятий.