Нужны не зеленые номера, а инфраструктура: о правилах для электромобилей

Санкт-Петербург, , 17:36 — REGNUM Цветовое выделение номеров электромобилей никак не поможет развитию этого сегмента рынка, главное, что может привлечь автомобилистов к покупке этого вида транспорта — развитие необходимой для электромобилей инфраструктуры, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 14 января, член комиссии по безопасности дорожного движения Санкт-Петербурга Александр Холодов, комментируя предложения экспертов о предоставлении электромобилям номеров зеленого цвета.

Ранее советник соруководителя рабочей группы Национальной технологической инициативы «Автонет» Роман Малкин заявил РИА Новости, что эксперты предлагают «выделять» электрокары номерами зеленого цвета. Эксперты полагают, что это будет привлекать внимание к данному виду транспорта, а значит и косвенно работать на его развитие. Сейчас уровень продаж электромобилей в России растет гораздо медленнее, чем в западных странах.

Очень сомневаюсь в том, что цвет номеров может оказать какое-либо влияние на желание людей покупать электромобиль. Люди прежде всего интересуются тем, есть ли доступная инфраструктура. Если они могут «зарядить» свой автомобиль рядом с домом и работой, это одно, если придется куда-то ездить, то никто не будет его покупать ни с каким цветом номеров.

Вероятно, государство могло бы рассмотреть какие-то дополнительные преференции для этого вида транспорта. К примеру, разрешить им ездить по полосе для общественного транспорта. Было бы логично снизить для них транспортный налог, ведь это экологичный вид транспорта. Но главное, что здесь можно делать — это инфраструктура.

Что же до зеленых номеров, то пользы в этом никакой не просматривается, зато совершенно очевиден вред. Во всех регионах придется делать номера по таким новым правилам, даже там, где никаких электромобилей нет. Расходы в итоге лягут на всех автомобилистов. Когда пользы нет, а вред есть, мне кажется, что реализовывать проект не нужно, — отметил Александр Холодов.