В Псковской области дождалось ремонта 119-летнее здание больницы

Себеж, Псковская область, , 17:08 — REGNUM Старый корпус Себежской районной больницы — здание 1900 года постройки — ожидает капитальный ремонт уже в 2019 году. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, на подготовку проектно-сметной документации выделено 1,1 млн рублей, аукцион уже объявлен.

По словам главного врача районной больницы Андрея Захарова, аукцион на определение подрядной организации будет объявлен сразу после подготовки проектной документации.

В здании планируется заменить все коммуникации (тепло-, водо‑ и энергоснабжение) и сделать современный косметический ремонт. Часть средств будет направлена на ремонт фасада. В общей сложности на ремонт будет направлено около 15 млн рублей — это субсидия из федерального бюджета.

В настоящее время первый этаж здания, где располагалось терапевтическое отделение, закрыт для пациентов из-за неудовлетворительного состояния.

«Эти помещения уже давно требовали ремонта. Состояние сетей совершенно ветхое. Когда здесь последний раз был ремонт, никто даже не помнит», — отметил главврач больницы Андрей Захаров.

Напомним, решение о ремонте лечебного учреждения было принято губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым после его посещения Себежской районной больницы в сентябре 2018 года.