31 млрд рублей превысил размер Дорожного фонда Кубани в 2019 году

Краснодар, , 17:07 — REGNUM Более 31 миллиарда рублей составит объем Дорожного фонда Краснодарского края в 2019 году. Об этом сообщила пресс-служба администрации края со ссылкой на информацию, прозвучавшую 14 января на расширенном планерном совещании.

«Важно продолжить благоустройство городов и станиц, ремонтировать и строить дороги. В прошлом году мы набрали в этом направлении хороший темп, его нельзя сбавлять. Качественные дороги — это неотъемлемая часть высокого уровня жизни», — сказал на совещании губернатор Вениамин Кондратьев, добавив, что работы должны проводить максимально качественно.

Вице-губернатор Анатолий Вороновский, добавил, что в 2019 году на средства Дорожного фонда планируется отремонтировать более 600 км региональных и муниципальных автодорог. В числе запланированных работ — ликвидация последствий ЧС (наводнений, оползней) в 2018 году, а также развитие системы весового и габаритного контроля. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2019 год запланированы ремонтные работы в Краснодарской, Сочинской и Новороссийской агломерациях. Проект рассчитан на шесть лет, его общее финансирование составляет почти 26 млрд рублей. В 2019 году будет направлено 3,9 млрд рублей: на эти деньги приведут в порядок более 165 км, реконструируют и построят 2,4 км. Кроме того, в 2019 году начнется проектирование автомобильной дороги Дальний западный обход Краснодара и будет завершено проектирование нового подъезда в Новороссийскому морскому порту по направлению Цемдолина — Портовая.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году объем Дорожного фонда Краснодарского края составил более 28 млрд рублей. В 2018 году в Краснодарском крае планировалось отремонтировать 650 км дорог регионального значения, шесть мостов.