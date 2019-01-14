Президент Киргизии обещает до 2024 года обеспечить население питьевой водой

Бишкек, , 16:58 — REGNUM «До 2024 года население Киргизии полностью будет обеспечено чистой питьевой водой», — заявил президент Сооронбай Жээнбеков в ходе встречи с руководством госагентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства и агентства развития и инвестирования сообществ, пишет пресс-служба главы государства.

Директор госстроя Бактыбек Абдиев, директор департамента развития питьевого водоснабжения и водоотведения Аскарбек Токтошев и исполнительный директор АРИС Бекжан Супаналиев рассказали президенту о том, что в 21 городе Киргизии сейчас реализуются проекты по снабжению киргизстанцев чистой водой.

Их общая стоимость оценивается в €193 млн (более 14,8 млрд рублей). Из этих денег $191 млн (более 12,7 млрд рублей) республика получила от Всемирного банка, Исламского банка развития, Азиатского банка развития, Европейского банка реконструкции и развития и других международных доноров.

Вместе с тем, по словам участников встречи, в республиканском бюджете на 2019 год на обеспечение населения чистой питьевой водой предусмотрено 350 млн сомов (336 млн рублей).

Также было отмечено, что фонды Саудовской Аравии, Катара, Кувейта и других арабских стран выражают желание оказать помощь в привлечении инвестиций на проекты, связанные с чистой водой в Киргизии.

Глава государства акцентировал внимание на том, что проблема с доступом к качественной питьевой воде наблюдается преимущественно в сельской местности, и подчеркнул необходимость определить список сел, нуждающихся в первоочередном обеспечении чистой водой.

«Мы в обязательном порядке должны реализовать стратегию обеспечения населения чистой питьевой водой. Без этого мы не можем развивать экономику, сократить миграцию, это напрямую влияет на состояние здоровья населения. Это вопрос будущего нашего государства», — констатировал Сооронбай Жээнбеков.

ИА REGNUM напоминает, по данным института омбудсмена Киргизии, около 1 миллиона киргизстанцев (каждый шестой житель страны) не имеют достаточного доступа к чистой питьевой воде. Только 33% сёл республики получают питьевую воду круглосуточно, 13% получают ее по 4 — 12 часов в сутки, а в 22% населенных пунктов чистой воды нет вообще.

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Всего же в республике имеется 390 сёл, в которых у населения полностью отсутствует доступ к чистой питьевой воде. Хуже всего ситуация со снабжением населения чистой водой складывается в Джалал-Абадской области — там насчитали 148 сёл, в которых отсутствует питьевая вода.