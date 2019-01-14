Гройсмана обвнили в воровстве и блокировании инвестиций на $100 млрд

Киев, , 16:54 — REGNUM В 2019 году на Украине курс гривны резко обвалится, если в Киеве произойдет очередной майдан. Об этом 14 января в эфире одного из украинских телеканалов заявил директор Украинского аналитического центра, экономический эксперт Александр Охрименко.

Он напомнил, как в 2014 году кандидат в президенты Петр Порошенко обещал снизить тарифы на газ и ликвидировать коррупционные схемы компании «Нафтогаз Украина».

«Будет оставаться 28−29 грн. за доллар. Скучно. Риск может быть один, если, не дай Бог, будет новый майдан, или под выборы президента, Верховной Рады, тогда, да, курс улетит. Если майдана не будет, то существенно курс меняться не будет… Когда был майдан, все кричали: «Мы придем к власти, снизим тарифы и ликвидируем «Нафтогаз». Пришли, поменялись правительства, но все осталось, схема работает», — возмутился Охрименко.

Эксперт прогнозирует, что в ближайшее время Украине не удастся выйти на позитивное торговое сальдо.

«Ситуация в Азовском море действительно осложняет экспорт… У нас отрицательная торговля. Из года в год мы больше покупаем, чем продаем. Есть страны, с которыми у нас позитивное торговое сальдо: Турция, Египет, Индия, а Европа — колоссальный минус. Также Китай и США минус. Если в позапрошлом году было минус 4 млрд, то в прошлом минус 10 млрд… Как только вырастает экспорт, сразу вырастает импорт, потому что нужно больше нефти, газа. Как только вырастает экспорт, нужно больше топлива, минеральных удобрений. Растет экспорт, растут доходы у людей, они покупают кто авто, кто смартфон… В ближайшее время у нас импорт будет большим», — считает Охрименко.

По его словам, Украина может привлекать до $100 млрд. долл. инвестиций в год, если Киев введет рынок земли.

«Украина может привлечь инвесторов только землей. Больше нет ничего. Нужно снять мораторий, потом разрешить иностранцам скупать землю, ввести ограничения, чтобы землю не покупало юридическое лицо. Если это сделать, тогда транснациональные корпорации начнут дорого скупать… Земля будет стоить 1−2 тыс. долл., а может и дороже. Если будут большие транснациональные корпорации, им можно продать дорого, нашим дорого не продашь. Дорого продать можно тем, у кого есть много денег. Вы не просто продаете землю, вы привлекаете неимоверно большие инвестиции. Тогда инвестиции в Украину могут быть на уровне $100 млрд, я не шучу», — добавил Охрименко.

Он считает, что украинские власти не заинтересованы в вводе рынка земли, «потому что глава правительства сам ворует и кладет в карман». «У него два кума неофициально арендуют землю, убивают, хорошо на этом зарабатывают, делятся», — подытожил Охрименко.

Как сообщалось, 20 декабря 2018 года Верховная Рада проголосовала за законопроект №9355−5, который продлил мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 2020 года."Отмена в условиях военного положения и экономического кризиса моратория на отчуждение сельскохозяйственных земель без урегулирования на законодательном уровне процедуры оборота земель сельскохозяйственного назначения является угрозой как национальной, так и продовольственной безопасности нашего государства, которое может потерять ценный ресурс — украинские сельскохозяйственные земли», — сказано в пояснительной записке к законопроекту. Напомним, на Украине мораторий на продажу земель сельхозназначения действует с 2002 года. Последний раз его продлевали 7 декабря 2017 года до 1 января 2019 года.