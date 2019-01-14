Понедельник, 14 Января 2019 года
17:04:10 МСК

В Литве испугались шпионажа со стороны китайской Huawei

Экономика

Консерваторы направили запрос в госбезопасность с просьбой оценить надёжность планов по созданию в Литве мобильной связи 5G

Вильнюс, 14 января 2019, 16:52 — REGNUM  Депутаты сейма Литвы от фракции партии «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы Лауринас Кащюнас и Аудронюс Ажубалис направили в Департамент государственной безопасности Литвы запрос с просьбой проверить надёжность технологий китайской компании Huawei, которая создаёт в Литве мобильную связь поколения 5G, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 14 января.

Согласно запросу депутатов, который распространила пресс-служба парламента Литвы, китайский производитель, создавая в Литве систему связи следующего поколения, может оставить «дыры», которые дадут возможность контролировать как все переговоры жителей, так и интернет-трафик. Депутаты отмечают, что якобы об этом также беспокоятся в Великобритании, Германии и Норвегии.

Huawei разрабатывает связь 5G в Литве как подрядчик оператора Telia.

Напомним, в Литве регулярно выражают опасение по работе той или иной международной компании с Востока. Так, неоднократно выражались протесты в связи с работой в Литве Yandex. Taxi, в Литве не позволили по соображениям безопасности построить крупный дата-центр, отказывали в работе и другим компаниям и проектам.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Китай и ЕС
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить