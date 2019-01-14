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Архангельского губернатора не расстроило рейтинг области

Экономика

74-е место в рейтинге по качеству жизни — не повод для уныния, считает Игорь Орлов

Архангельского губернатора не расстроило рейтинг области
Иван Шилов © ИА REGNUM
Архангельская область

Архангельск, 14 января 2019, 16:49 — REGNUM  Рейтинг регионов по качеству жизни населения имеет право на жизнь с целым рядом оговорок. Об этом губернатор Архангельской области Игорь Орлов заявил на пресс-конференции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, Архангельская область заняла в рейтинге 74 место из 85 возможных. Регион потерял в рейтинге три пункта.

«Когда начинают сравнивать качество жизни в Архангельской области и Краснодарском Крае, не делая поправок на демографическую ситуацию, на транспортную доступность и обеспеченность медицинскими услугами — это, конечно, дает право на определенные критические высказывания», — заявил Игорь Орлов.

Глава региона указал на то, что регион находится в непростой ситуации по уровню обеспеченности медицинскими услугами и отметил низкий уровень качества региональных дорог. Однако это все не повод для создания негативных трендов.

«Я не согласен с тем, что нам надо пойти и повеситься из-за того, что мы на 74-м месте. Рейтинг требует не прямого прочтения, а глубокого анализа», — заявил он.

Губернатор также добавил, что к 2024 году область должна увеличить долю региональных дорог, соответствующих нормативам, с 14% до 32%. Но при этом ожидать, что регион окажется в первых местах рейтинга не приходится, считает Орлов.

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Региональная экспертиза
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