Почему средний показатель инфляции в РФ постоянно занижен?

Москва, , 17:50 — REGNUM Наблюдатели, которые фиксируют изменение цен в магазинах РФ, ориентируются на поиск наименее дорогих товаров, и в результате официальные показатели инфляции начинают отставать от реальных. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 января рассказал ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов, комментируя инициативу депутатов «Справедливой России» изменить в РФ правила расчёта инфляции.

«Мне кажется, что нынешняя методика подсчёта инфляции недостаточно совершенна, потому что эта методика не в полной мере учитывает тот круг товаров и услуг, которыми пользуется население, — сказал Колганов. — Во-первых, имеет место психологический фактор — когда люди заходят в магазин, они реагируют на те товары, на которые цены повысились. Их это эмоционально задевает. На товары, стоимость которых осталась неизменной или даже снизилась, особенного эмоционального внимания зачастую не обращают. А средняя величина инфляции рассчитывается не только по тем товарам, которые подорожали, но и по тем, которые подешевели. Поэтому средний уровень инфляции психологически воспринимается населением как заниженный».

Второй момент, по словам экономиста, связан с особенностями методики подсчёта, которая ориентирует наблюдателей (фиксирующих изменения цен) на поиск наименее дорогих товаров из этой товарной группы.

«Соответственно наблюдатель выбирает минимальную цену, а покупатель смотрит на всё, — сказал Колганов. — Поэтому для покупателя средний чек оказывается выше, чем минимально возможная цена».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме планируют внести в нижнюю палату парламента законопроект о новом порядке формирования потребительского набора товаров и услуг, которые учитываются для определения уровня инфляции. По мнению парламентариев, та методика, которая применяется в настоящее время, не даёт объективную и реальную оценку уровня реальной потребительской инфляции в РФ.

В частности, законодатели указывают на тот факт, что в потребительский набор товаров и услуг, на основании которого проводится наблюдение за ценами и рассчитывается инфляция, входят наиболее часто потребляемые гражданами товары. Однако вместе с тем в этом списке оказываются товары необязательного пользования — например, легковые автомобили, ювелирные изделия из золота, деликатесные продукты и прочее.

Читайте ранее в этом сюжете: В России могут измениться правила для расчета инфляции