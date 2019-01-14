Доход южнокорейских Duty Free в 2018 году побил все рекорды

Сеул, , 16:45 — REGNUM Сумма продаж в магазинах беспошлинной торговли (Duty Free) на территории Южной Кореи достигла самого высокого показателя в 2018 году, сообщает YTN.

Согласно информации, предоставленной Korea Duty Free Association, продажи в магазинах беспошлинной торговли в Южной Корее в 2018 году составили 18,9 трлн вон (~$16,9 млрд), что на 34% больше, чем годом ранее.

Согласно данным, средняя сумма, которую тратят иностранцы в магазинах увеличилась с $369 (в 2016 году) до $749 (в 2018 году).

Кроме того, продажи в головном магазине компании Lotte Duty Free, расположенном в районе Мёндон, г. Сеул, превысили 4 трлн вон (~$3,57 млрд) в 2018 году.