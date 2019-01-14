Губернатор Калужской области подвёл итоги 2018 года

Калуга, , 16:31 — REGNUM Пресс-конференция губернатора Калужской области Анатолия Артамонова, посвященная итогам социально-экономического развития региона в 2018 году и планам на 2019 год, состоялась в Калуге 14 января, передает корреспондент ИА REGNUM. На встречу с главой области были приглашены представители федеральных, региональных и районных средств массовой информации.

Губернатор Анатолий Артамонов особо отметил отрадные результаты экономического развития Калужской области за последние годы.

Так, по его словам, валовой региональный продукт за последние пять лет вырос на 9%. Рост объемов промышленного производства составил 4%, рост объемов производства сельхозпродукции — более 8%. Промышленной продукции в 2018 году регион произвел почти на 800 млрд рублей. По росту обрабатывающих производств Калужская область занимает первое место в Центральном федеральном округе и одно из первых в стране. Максимальная динамика наблюдалась в производстве железнодорожной техники, автомобилей и автокомпонентов, стройматериалов и автомобильного стекла, компьютеров. Положительные тенденции также отмечены в оборонно-промышленном комплексе, в том числе, в осваивании производства гражданской продукции. В области, открываются новые предприятия и расширяются действующие. Объем инвестиций в основной капитал за январь-сентябрь 2018 года составил 48,6 млрд рублей. За счет этого в прошлом году удалось на 24% увеличить доходную часть консолидированного бюджета области. В 2019 году работа в этом направлении будет продолжена. Говоря об агропромышленном комплексе, глава региона отметил, что уже несколько лет Калужская область занимает первое место в России по темпу роста молока. По итогам 2018 года этот показатель равен 17,5%.

В калужском регионе ежегодно совершенствуются предложения для бизнеса. Так, к технологическим площадкам в 12 индустриальных парках и особой экономической зоне «Калуга» добавлены территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), созданные в моногородах. На территории индустриальных парков Калужской области реализуются 110 инвестиционных проектов, в том числе 73 предприятия уже активно работают.

Говоря о приоритетах развития региона, Анатолий Артамонов подчеркнул, что они четко соответствуют поручениям, данным президентом страны, и будут реализованы в рамках национальных проектов. При этом особое внимание в 2019 году правительство области планирует уделить повышению эффективности работы регионального здравоохранения.

«Там накопились проблемы, решение которых потребует немало средств, и их вложение должно быть эффективным», — отметил губернатор.

Рассказывая журналистам о темпах жилищного строительства, Артамонов подчеркнул, что в 2018 году в Калужской области было введено 750 тысяч кв. метров жилья, в 2019 году планируется построить ещё порядка 800 тысяч кв. метров. Также, по его словам, благодаря принимаемым мерам и изменениям в федеральном законодательстве, уже в этом году планируется решить вопросы с обманутыми дольщиками.

Особое внимание на встрече было уделено проблеме утилизации твердых коммунальных отходов, губернатор заверил собравшихся, что этот вопрос взят региональными властями на особый контроль. В рамках встречи калужский губернатор также ответил на вопросы о перспективах реализации в области национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», о дальнейшем расширении международных экономических связей области, а также реконструкции значимых социальных объектов.