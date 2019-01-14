Московские парковки оборудуют автоматами с горячими напитками

Москва, , 17:37 — REGNUM В Москве на электронном аукционе разыграют право размещения автоматов с напитками на плоскостных парковках. Об этом 14 января корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе департамента города Москвы по конкурентной политике.

В лот входят семь вендинговых автоматов, площадь каждого составляет один квадратный метр. Торговые автоматы расположены на территориях плоскостных парковок закрытого типа возле станций метрополитена «Бибирево», «Бульвар Дмитрия Донского», «Домодедовская», «Красногвардейская», «Новокосино» и «Ясенево». В них будут размещены горячие напитки.

Начальная стоимость лота составляет 14 412 рублей. Участники аукциона будут бороться за размер ежегодного платежа и право на размещение автоматов сроком аренды на один год.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года в рекреационных зонах Москвы появились новые торговые аппараты с индивидуальным дизайном в соответствии с бренд-кодом парка размещения. Торговые автоматы победителей городских аукционов находятся в Таганском, Измайловском, Лианозовском, Бабушкинском парках, парке Фили, Саду имени Баумана, усадьбах «Коломенское» и «Царицыно».

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