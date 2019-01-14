В Раде обвинили Киев в целенаправленном уничтожении угольной отрасли

Киев, , 15:28 — REGNUM На Украине прекратят работу все 33 угольные шахты, около 40 тысяч человек останутся без работы, если Верховная Рада не изменит закон об электрической энергии, который обязывает угольные предприятия покупать электроэнергию по предоплате. Об этом 14 января на брифинге в Киеве заявил украинский депутат, лидер парламентской группы «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко.

«Сегодня встал вопрос о существовании шахт… У нас в стране осталось 33 государственные шахты, из которых семь фактически не работают, не отгружают уголь. Ситуация критическая. Представители профсоюзных комитетов, когда увидели и услышали, что шахтам в дополнение ко всем финансовым проблемам придется оплачивать предоплату за электроэнергию, а это фактически означает, что будет остановка шахт и их затопление. Если будет внедрена первая часть закона об электрической энергии, это приведет к остановке шахт и 40 тыс. людей останутся без работы… Дальше нужно вкладывать деньги в модернизацию, делать шахты прибыльными, убирать оттуда всех смотрящих и коррупционные схемы, выводить их на самоокупаемость», — сказал Бойко.

Он обвинил правительство Украины в целенаправленном уничтожении угольной отрасли.

«Сегодняшнее совещание касалось того, как предупредить остановку шахт. Мы этот механизм нашли. В ближайшее время парламент примет изменения в законодательство, чтобы разрешить шахтам работать. Но вскрылось много проблем: проблема финансирования горноспасательных отрядов, проблема оплаты за уже отгруженный уголь, проблема финансирования этой отрасли. Идет целенаправленная политика не на восстановление угольного сектора и сохранение рабочих мест, а на остановку государственных шахт. Мы не можем этого допустить, потому что за этими шахтами люди, семьи», — добавил Бойко.

Депутат также призвал Киев отказаться от практики закупки угля в Польше, США и России.

«Проблема с задолженностью не решена. Сегодня задолженность только по «Селидовуглю» 107 млн., «Лисичанскуголь» — 46 млн… У нас ГРОЗ зарабатывал 13 тыс грн. (при курсе доллара 8 грн.), т. е. 8 тыс долл. У него не было даже мысли ехать в Польшу, искать себе работу. Он работал в стране, государство о нем заботилось, оно его защищало. То, что сегодня произошло — кризис системы центрального управления, которая дошла до угольной отрасли. Это то, что нужно будет изменить в первую очередь после выборов. Должна быть угольная отрасль как становой хребет энергетической независимости государства. Иначе будем продолжать платить за уголь полякам, россиянам, американцам, а собственных рабочих мест не будет, люди будут искать работу на стороне», — подытожил Бойко.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Государственной фискальной службы Украины, в течение января-ноября 2018 г. Киев импортировал угля почти на $2,7 млрд. При этом 62% угля Украина закупает в Российской Федерации. В целом, Украина заплатила России за уголь 1,7 млрд. долл. В США Украина закупила угля на 806 млн. долл., что составляет 30% от общего объёма закупок. Замыкает тройку лидеров по поставкам угля на Украину Канада (129 миллионов долларов, 4,8% импорта).

Напомним, в январе-ноябре 2018 года угледобывающие предприятия Украины сократили добычу рядового угля на 4,6% (на 1,491 млн тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — до 30,687 млн тонн. По данным министерстве энергетики и угольной промышленности, добыча коксующегося угля сократилась за отчетный период на 14,2% — до 5,321 млн тонн, энергетического — на 2,3%, до 25,151 млн тонн. В ноябре-2018 года добыча рядового угля снизилась на 9,7% (на 301,9 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года — до 2,785 млн тонн.

При этом угледобывающие предприятия, входящие в сферу управления минэнергоугля, за 11 месяцев сократили добычу угля на 14,45% — до 3,786 млн в том числе добычу коксующегося угля на 41,7% (на 357,6 тыс. тонн) — до 499,8 тыс. тонн, энергетического — на 7,9%, до 3 млн 287 тыс. тонн.