Многолетнюю проблему с канализацией взялись решить в Махачкале

Махачкала, , 15:33 — REGNUM Строительство канализации начато в поселке Семендер города Махачкалы, в котором проживают свыше 14 тысяч человек. Укладка труб общей протяженностью порядка 2 км будет проходить вдоль русла канала имени Октябрьской революции (КОР), сообщили ИА REGNUM 14 января в пресс-службе администрации города.

Канализационные стоки домов, расположенных вдоль КОРа, будут отведены в новую трубу, которая уходит в коллектор диаметром 150 см. Реализация проекта должна остановить несанкционированный сброс сточных вод в канал, который уже не первый год приводит к его загрязнению. Кроме того, как отмечают в мэрии Махачкалы, строительство позволит ликвидировать подтопления в данном районе и устранить неприятный запах, исходящий от протекающей вдоль поселковой дороги реки.

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Напомним, Роспотребнадзор по Дагестану в течение последних лет неоднократно констатировал, что жители поселка Семендер загрязняют канал имени Октябрьской революции, откуда потребляет воду большая часть махачкалинцев. Так, в сентябре 2016 года в ведомстве отмечали, что население самовольно подключается к ливневой канализации, которая переполняется в период обильных осадков. После этого неочищенные сточные воды попадают в КОР. Главный специалист-эксперт надзорного ведомства Айсет Ахадова предупреждала, что подобное загрязнение канала является угрозой для населения и может стать причиной массовых инфекционных заболеваний.

Заместитель главы администрации населённого пункта Абсалам Ильясов заявлял, что для подключения всего поселка к централизованной канализации с установкой очистных сооружений потребуется порядка 1 млрд 300 млн рублей, которых разумеется, нет.

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В ноябре того же года представители мэрии Махачкалы, специалисты Роспотребнадзора и сотрудники полиции вновь проверили состояние канала в поселке Семендер и обнаружили места сброса канализационных отходов и незаконного подключения к ливневой канализации. В результате было заблокировано 20 труб, сбрасывавших отходы в КОР.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2016 года около 800 жителей города Махачкалы были госпитализированы после отравления водой. Массовая вспышка острой кишечной инфекции была вызвана разрушением систем канализации и попаданием сточных вод в источники питьевой воды после продолжительных и обильных ливней.