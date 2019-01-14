В 2019 году Ростов-на-Дону и Батуми впервые свяжет авиарейс

Ростов-на-Дону, , 15:03 — REGNUM В 2019 году из Ростова-на-Дону будут организованы авиарейсы в грузинский город Батуми. Связать города авиасообщением решили в авиакомпании «Победа». Первый рейс запланирован на 6 июня.

Время в пути составит около 1,5 часа. Вылеты из аэропорта «Платов» будут осуществляться по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям.

«Продажа билетов пока не ведётся. Возможно, расписание полётов ещё изменится», — у уточняет портал «Ростов-Транспорт».

Отмечается, что в настоящее время Ростов-на-Дону связан с Батуми только автобусным рейсом. Автобусы, следующие в главный туристический центр современной Грузии, расположенный на побережье Чёрного моря, отправляются из донской столицы до четырёх раз в неделю.