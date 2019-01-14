Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку на прежнем уровне

Астана, , 14:56 — REGNUM Национальный банк Казахстана сохранил ставку рефинансирования на уровне 9,25%, заявил глава финансового регулятора Данияр Акишев, сообщает 14 января издание BNews.

По словам главы Нацбанка, базовая ставка сохранилась на прежнем уровне — 9,25% с коридором ±1%. Ставки по операциям предоставления и изъятия ликвидности также остались на прежнем уровне — 8,25 и 10,25% соответственно.

Акишев добавил, что текущий уровень инфляции без существенных экономических шоков будет формироваться внутри нового коридора в 4−6%.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года уровень инфляции в Казахстане составил 5,3%. За отчетный период в республике значительно выросли тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта.

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