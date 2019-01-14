Экономический спад наблюдается в Южной Корее — СМИ

Сеул, , 14:53 — REGNUM В Южной Корее уже в течение трех месяцев наблюдается экономический спад, сообщает The Apple Economy.

Согласно Институту развития Кореи (KDI), в экономике Южной Кореи уже в течение трех месяцев наблюдается спад, вызванный снижением внутреннего спроса и сокращением экспорта.

Согласно данным, опубликованным 13 января в январском номере «Экономические тренды», экономика страны начала замедляться с ноября прошлого года.

В частности, беспокойства экспертов вызваны сокращением экспорта полупроводников и нефтехимии, кроме того ситуация ухудшается из-за неопределенности на мировой арене.

Согласно данным Института развития, экспорт из Южной Кореи в 2018 году вырос на 4,1% и превысил $600 млрд, однако уже в декабре месяца экспорт сократился на 1,2%.