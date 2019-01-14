В Казахстане планируют запретить ввоз старых самолетов

Астана, , 14:39 — REGNUM Комитет гражданской авиации Казахстана планирует запретить ввоз на территорию республики старых самолетов, пишет заместитель главы комитета Тоты Амирва на своей странице в Facebook.

По его словам, многие страны уже ввели запрет на ввоз старых самолетов. В частности, в Киргизию запрещено ввозить самолеты старше 25 лет. Амирв добавил, что комитет работает над поправками в законодательство, которые планируется принять в 2019 году.

Отметим, сообщение Тоты Амирвой стало ответом на претензии главы авиакомпании Jupiter Jet Эрикжана Козбагарова. Директор компании обвинил комитет гражданской авиации Казахстана в лоббировании интересов, так как не дал мотивированного отказа или согласия на регистрацию самолета Ил-18.

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