Эр-Рияд продемонстрировал враждебность в отношении РФ – Делягин

Москва, , 14:41 — REGNUM Саудовская Аравия не может предъявлять претензий России за медленное снижение темпов добычи нефти, так как сама обвалила стоимость «чёрного золота», поддавшись шантажу со стороны Вашингтона, полагает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 14 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя заявление министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халеда аль-Фалеха, который обвинил РФ в слишком медленных, по его мнению, темпах снижения добычи нефти.

«Когда разные страны берут на себя обязательства сократить свои прибыли ради поддержания баланса на рынке, то, естественно, возникают разного рода взаимные подозрения, а иногда даже обвинения, — сказал Делягин. — ОПЕК славится своей недисциплинированностью, а Саудовская Аравия только что уронила нефть с 65 долларов за баррель до цены ниже 50 долларов, безумно наращивания добычу нефти. Они нарушили соглашения ОПЕК+ совершенно безумным образом потому, что их шантажировал [президент США Дональд] Трамп делом Хашогги. Так что в данном случае уважаемый министр явно перекладывает с больной головы на здоровую, потому что даже если мы что-то и недовыполнили, не саудитам предъявлять претензии».

Однако, как полагает Делягин, есть и другая проблема.

«Это демонстрация враждебности Саудовской Аравии по отношению к России, и возможно, что это новый элемент союзнических обязательства перед Вашингтоном, — предположил Делягин. — И вот это уже тревожно».

Напомним, что министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех в интервью CNBC заявил, что Россия (в рамках соглашения ОПЕК+) сокращает добычу нефти медленнее, чем хотелось бы.

В то же время он уточнил, что не сомневается в том, что Россия ускорит темпы сокращения нефтедобычи.