В Хакасии планируют построить радиологический корпус за 1,3 млрд рублей

Абакан, , 14:25 — REGNUM В Хакасии построят радиологический и хирургический корпуса. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 14 января, в республиканском министерстве здравоохранения.

По данным республиканских властей, в федеральном бюджете в рамках нацпроекта «Здравоохранение» заложено 1 млрд 309 млн рублей при софинансировании регионального бюджета в размере 1% на строительство радиологического корпуса. И. о. министра здравоохранения Хакасии Владимир Костюш подчеркнул, что строительство начнётся после проведения конкурсных мероприятий — в середине 2019 года.

Также в рамках данного нацпроекта в течение нескольких лет в регионе планируют построить современный хирургический корпус на 120 коек. Медико-техническое задание, на основании которого будет разработана проектно-сметная документация на строительство данного объекта, уже выполнено.

В минздраве подчеркнули, что с 2019—2024 годы в нацпроекте предусмотрено 500 млн рублей из федерального бюджета на приобретение оборудования в республиканский клинический онкологический диспансер. В региональном бюджете заложено 260 млн рублей на организацию сети центров амбулаторной онкологической помощи в Абакане, Саяногорске, Черногорске.

Напомним, в Хакасии каждый год порядка 2,5 тысячи человек узнают о том, что больны раком. В настоящее время в регионе помощь онкобольным оказывается в условиях бывшего кожвендиспансера в приспособленном здании. По данным минздрава, ежегодно здесь оперируют более 2 тысяч человек. В отделении химиотерапии проходят лечение более 4 тысяч больных.

В 2018 году на лечение всех онкологических пациентов Хакасии было выделено 426 млн рублей, в 2019 году сумма возросла вдвое. Хакасские врачи способны помощь больным с онкологией с помощью хирургического метода и химиопрепаратов. Чтобы получить лечение радиотерапией, жители республики пока вынуждены отправляться в другие регионы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года власти Хакасии проинформировали о том, что прокуратура потребовала приостановить работу перинатального центра, строительство которого было завершено в 2017 году. Причина — обнаруженные нарушения, в частности, здание «до сих пор имеет строительные недоделки».

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