Ритуальные заявления: об угрозах посла США немецким компаниям

Москва, , 14:25 — REGNUM Вся эта история с письмами посла США в Германии — не более чем информационный шум, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев.

«Посол только подтвердил отрицательное отношение США к проекту «Северный поток — 2», которое и без того было известно, и предупредил о риске участников попасть под санкции. Однако это лишь ритуальные заявления, не имеющие юридических последствий», — полагает эксперт.

Санкций США против «Северного потока — 2» нет, и вряд ли они возможны. Проект европейский, все согласования получены, работы по прокладке идут полным ходом, и к юрисдикции США всё это не имеет никакого отношения.

«А вводить превентивные санкции или распространять их задним числом на компании, ранее заключившие контракты, невозможно в принципе, так как это противоречит самой западной правовой системе», — считает Калачев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее таблоид Bild распространил информацию о том, что посол США в Германии Ричард Гренелл разослал письма ряду компаний страны с угрозами введения санкций со стороны США из-за поддержки строительства газопровода «Северный поток — 2».

Читайте также: В Германии отреагировали на угрозы посла США немецким компаниям