«Россия заинтересована в транзите газа не меньше, чем Украина» — эксперт

Киев, , 14:25 — REGNUM «Европейский Союз занимает проукраинскую позицию на трехсторонних переговорах по транзиту газа с участием представителей Российской Федерации». Об этом 14 января в эфире одного из украинских телеканалов заявил политтехнолог Игорь Когут.

«Стратегия «Нафтогаза» является правильной, достаточно агрессивной и достаточно аргументированной. К вопросу транзита или компенсации за транзит нужно серьезно относиться, потому что это вопрос не только Украины, но и всего Европейского Союза. Очевидно, что ЕС будет на нашей стороне», — сказал Когут.

Он также считает, что отсутствие газопровода «Северный поток-2» сдерживает политику Кремля в отношении Украины, поскольку через её территорию осуществляется транзит значительных объемов газа.

«Для нас это тоже определенные финансовые ресурсы, но это ещё и стратегия обезопасить себя от российской агрессии. России очень не хотелось бы иметь посредника в виде Украины. Россия не имеет доступа к европейским границам… Мы как кость в горле. Проще было бы выйти на границу с ЕС и не иметь никаких проблем… Это (отсутствие газопровода «Северный поток-2») делает невозможным любую полномасштабную агрессию со стороны Российской Федерации относительно Украины. В транзите российского газа через Украину есть интерес ЕС. Россия заинтересована в транзите не меньше, а может и больше чем Украина. Пока нет альтернативных возможностей, как «Северный поток», этот транзит остается стратегическим для России и для нас», — пояснил Когут.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года президент Украины Петр Порошенко призвал Запад ввести санкции, чтобы остановить строительство газопровода «Северный поток-2» после инцидента в Керченском проливе.

Напомним, 21 января в Брюсселе пройдут трехсторонние переговоры по транзиту газа с участием представителей РФ, Украины и Евросоюза. 10 января исполнительный директор «Нафтогаза» Юрия Витренко заявил, что «Нафтогаз Украины» заявил, что «восстановление баланса интересов», которого от украинской компании требует «Газпром» в ходе переговоров по транзиту газа, возможно только на основании решения Стокгольмского арбитража.

По его словам, «вопросы «баланса в отношениях» уже рассмотрены таким образом, который определен контрактом (действующий контракт на транзит российского газа по территории Украины) — в международном арбитраже… Сейчас не существует каких-либо законных оснований для «Газпрома» не выполнять его решения».

Витренко напомнил, что согласно окончательному решению Стокгольмского арбитража, «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» 2,7 млрд долларов за транзит до конца действия контракта — до 2020 года — транспортировать по территории Украины не менее 110 млрд. кубометров газа и по заявке НАКа поставлять топливо по цене, «сниженной до уровня цен на немецком рынке».