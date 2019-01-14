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В РКС разработан проект комплекса калибровки для наблюдения Земли

Экономика

Комплекс будет апробирован в условиях максимально приближенных к космическим

Москва, 14 января 2019, 14:21 — REGNUM  Аванпроект по созданию калибровочного комплекса для определения угловых погрешностей конструктивных систем прибора и корректировки геометрических искажений изображения разработали специалисты сектора многозональных сканирующих устройств (МСУ) холдинга «Российские космические системы» (РКС). Об этом 14 января сообщает пресс-служба предприятия.

Отмечается, что комплекс будет апробирован в условиях, максимально приближенных к условиям эксплуатации аппаратуры в космосе, что потребует создания измерительно-калибровочного комплекса на основе крупногабаритной криогенно-вакуумной камеры.

В пресс-службе холдинга пояснили, что летные испытания аппаратуры и проверка ее параметров на соответствие техническому заданию пройдут на следующем этапе.

«Даже после того, как летные испытания признают успешными и аппаратуру примут в эксплуатацию, мы продолжаем сопровождать ее и анализировать качество поступающей информации, поскольку при штатной работе есть много нюансов, с которыми знакомы только наши специалисты», — сообщил начальник сектора Сергей Зорин.

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