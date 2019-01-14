В 2020 г. по украинской ГТС не пройдет меньше 60 млрд.куб.м. газа — эксперт

Киев, , 14:16 — REGNUM В 2020 году Россия прокачает в Европу через украинскую газотранспортную систему не менее 60 млрд. куб. м. газа. Об этом 14 января в эфире одного из украинских телеканалов заявил директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Национальной академии наук Украины Валентин Землянский.

«Газпром», согласно контрактам, должен направлять 110 млрд. куб.м. газа, которых нет физически. Он их не будет направлять… В 2020 году по украинской ГТС не пройдет меньше 60 млрд. куб. м. газа, а возможно и больше, потому что «Северный поток-2» не будет готов включиться на полную мощность», — сказал Землянский.

При этом он посоветовал главе госкомпании «Нафтогаз Украина» Андрею Коболеву вступить в прямые переговоры с «Газпромом» относительно подписания нового транзитного контракта.

«Я бы ему посоветовал пойти на прямые переговоры и заканчивать с инфантилизмом, потому что иск, который был подан, можно рассматривать как переходную позицию… Выигрыша («Нафтогаза» над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже — ИА REGNUM ) не было, потому что деньги на счета «Нафтогаза» не поступили. Был проигрыш «Нафтогаза» в 2 млрд. долл.», — добавил Землянский.

Он считает, что Киеву нужно отказаться от поддержки ЕС в газовых переговорах с Москвой.

«Газпром» стоит на позиции, что мы готовы продолжать переговоры и находить какие-то компромиссные решения в случае, если все решения Стокгольма станут предметом переговоров по внесудебному урегулированию. Коболев заявляет: «Мы с «Газпромом» без Европейского Союза разговаривать не будем». Извините, это чистой воды инфантилизм: я приду на переговоры только с папой или с мамой, которые со мной будут решать эти вопросы», — считает Землянский.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января глава «Нафтогаза» Коболев заявил о готовности обсуждать возможность пересмотра или отказа от второго транзитного иска к российскому «Газпрому» на сумму свыше $11,6 млрд в привязке с заключением нового долгосрочного контракта.

«Фактически мы говорим российским коллегам: если вы строите (обходные маршруты) и не хотите транспортировать, то компенсируйте. Если хотите транспортировать и готовы подписать долгосрочный контракт по европейским правилам, с гарантиями, что эти деньги вы нам заплатите, мы готовы отказаться от иска, или пересмотреть его», — рассказал Коболев.

Напомним, 21 января в Брюсселе пройдут трехсторонние переговоры по транзиту газа с участием представителей РФ, Украины и Евросоюза. В 2018 году «Нафтогаз» подал иск в Стокгольмский арбитраж с целью взыскания с России компенсации за финансовые потери из-за сокращения транзита газа через Украину.