США хотят повысить цену «Северного потока — 2» для РФ – политолог

Москва, , 14:29 — REGNUM США рассчитывают создать зону отчуждения вокруг проекта «Северный поток — 2», полагает политолог Михаил Ремизов. Об этом он заявил 14 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя действия американского посольства в США, которое в письменном виде предупредило немецкие компании о возможных ограничениях, с которыми они могут столкнуться в будущем, если продолжат участвовать в проекте «Северный поток — 2».

«Это общий вектор борьбы с проектом «Северный поток — 2», — сказал Ремизов. — Пока США в отношении этого проекта играют на факторе неопределённости. Они не вводят однозначных и недвусмысленных санкций, но, учитывая ранее принятые акты против российских энергетических проектов, возможны такие интерпретации, при которых участие в проекте «Северный поток — 2» окажется подсанкционным».

Ну, а поскольку европейский бизнес остаётся очень чувствительным к рискам, связанным с американскими трансграничными санкциями, то США, как полагает Ремизов, рассчитывают на то, что, не вводя ясных и недвусмысленных жёстких ограничений, они создадут зону отчуждения вокруг этого проекта.

«На практике те меры, которые пока предпринимаются, достаточны для того, чтобы повысить для РФ цену «Северного потока — 2», — добавил политолог. — То есть чтобы все партнёры требовали от России премию за риск. Те меры, которые уже есть, работают на ухудшение условий «Северного потока — 2» для России, но не на полный срыв проекта. США пока не занимают жёсткой и категоричной позиции в отношении «Северного потока — 2» из политико-дипломатических соображений, касающихся отношений с Германией. А вот играть на неопределённостях это американцам не мешает».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в письме американского посла в ФРГ Ричарда Гренелла, текст которого опубликован 13 января немецкой газетой Bild am Sonntag, сказано, что немецкие компании могут попасть под санкции из-за поддержки строительства газопровода «Северный поток — 2».

Гренелл письменно предупредил компании, оказывающие поддержку энергетическому сектору России, о возможных ограничениях, которые повлечёт за собой участие в соответствующих проектах. Речь идёт о газопроводах «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», которые, как утверждается, подрывают безопасность Украины и европейских стран.

Компании-адресаты, в свою очередь, расценили данное предупреждение как шантаж.

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