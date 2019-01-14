За 11 месяцев 2018 года мигранты перевели в Киргизию около $2,5 млрд

Бишкек, , 13:45 — REGNUM По итогам января — ноября 2018 года работающие за рубежом трудовые мигранты перечислили через различные системы денежных переводов около $2 млрд 479,4 млн (165 млрд 911 млн рублей). Об этом говорится в отчете национального банка республики.

По данным финансового регулятора, в сравнении с аналогичным периодом 2017 года этот показатель увеличился на $191,6 млн (12 млрд 821 млн рублей) или почти на 8,4%.

При этом, из стран-участниц Содружества независимых государств в Киргизию переведено около $2 млрд 438,4 млн (свыше 163 млрд 168 млн рублей). Из этой суммы 99,9% отправлены мигрантами, трудящимися в России.

Из стран дальнего зарубежья киргизстанцы перечислили на родину лишь около $41 млн (около 2 млрд 743 млн). В том числе из США — $24,1 млн (1 млрд 612 млн рублей).

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным, около 730 тысяч граждан Киргизии находятся на заработках за пределами республики. Из них 88% или около 640 тысяч человек работают в России.

По информации российского Центробанка, в 2017 году киргизстанские трудовые мигранты перечислили из России в Киргизию посредством систем денежных переводов $2,21 млрд (около 147,9 млрд рублей по текущему курсу).

Отметим, что ранее Всемирный банк назвал Киргизию лидером среди стран Туркестанского региона и Европы по соотношению общей суммы денежных переводов от трудовых мигрантов к объему валового внутреннего продукта.