В городе Туркестане планируют создать свободную экономическую зону

Астана, , 13:45 — REGNUM В 2019 году в городе Туркестане планируется создать свободную экономическую зону (СЭЗ), заявил руководитель отдела предпринимательства города Гульжамал Махановой, сообщает 14 января агентство «Казинформ».

По его словам, работа по расположению проектов будет вестись с четвертого квартала 2019 года. В свободной экономической зоне планируется разместить 200 проектов на площади 400 га.

Махановой добавил, что в ближайшее время планируется начать работы по проведению инженерно-коммуникационной инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября 2018 года посол России в Казахстане Алексей Бородавин и глава национальной компании Kazakh Invest Сапарбек Туякбаев обсудили создание свободной экономической зоны на территории комплекса «Байконур».

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