Компания Samsung Electronics теряет лидирующие позиции на рынке — СМИ

Сеул, , 13:48 — REGNUM Международная транснациональная компания Samsung Electronics, которая в этом году отпраздновала 50-летие, теряет свои лидирующие позиции, сообщает YTN.

Согласно информационно-аналитической компании, компания Samsung Electronics на протяжении 17 лет сохраняла лидирующие позиции среди 1000 зарегистрированных компаний по объему продаж с 2002 года. Однако в прошлом году потеряла лидерство.

По предварительным данным, доходы компании в 2018 году резко сократились, составив 44,6 трлн вон (~$39,7 млрд), что на 24% меньше чем годом ранее.

Отмечается, что в течение последних семи лет, среди 1000 компаний страны, на Samsung приходилось 10% сбыта/продаж, а прибыль составляла до 30%.