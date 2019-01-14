Производительность труда в России начнут рассчитывать по-новому

Москва, , 13:39 — REGNUM В России расчёт производительности труда для выполнения майского указа президента будет производиться по-новому. Методику расчётов представило Минэкономразвития РФ. Разработка документа велась совместно с Федеральной налоговой службой (ФНС).

Так, согласно опубликованному на сайте приказу, которым утверждается новая методика, производительность труда будет рассчитываться по добавленной стоимости, поделённой на затраты труда, то есть численность работников. При расчёте добавленной стоимости учитываются как сумма прибыли от продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг, так и оплата труда работников. Также в расчёт берутся уплаченные предприятием в государственные внебюджетные фонды страховые взносы. Для уменьшения рисков искажения отчётности в расчёт будут браться показатели прибыли до налогообложения.

Читайте также: Путин: Необходим рост производительности труда в базовых отраслях

Производительность труда будет измеряться на предприятиях с объёмом годовой выручки от 400 млн до 30 млрд рублей, относящимся к базовым несырьевым отраслям экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года, выступая с посланием Федеральному собранию, президент РФ Владимир Путин указал на необходимость обеспечить рост производительности труда в базовых отраслях, в числе которых глава государства назвал промышленность, строительство и торговлю. По словам Путина, если удастся обеспечить рост этого показателям на 5% ежегодно, то к концу следующего десятилетия национальная экономика сможет выйти на уровень ведущих экономик мира.

Ранее по теме: Снижает производительность труда в РФ «болезнь» логистических схем

Также российский лидер отметил, что рост производительности труда — это и рост заработной платы, а значит, и рост потребительского спроса, что, в свою очередь, является дополнительным фактором развития экономики.

Читайте ранее в этом сюжете: На Западе труд граждан РФ назван неэффективным