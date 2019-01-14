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В Ульяновской области банкротят МУП «Коммунальщик»

Экономика

Учредителем «Коммунальщика» является администрация Чердаклинского района

Ульяновск, 14 января 2019, 13:34 — REGNUM  В Чердаклинском районе Ульяновской области введено наблюдение в отношении МУП «Коммунальщик». Соответствующее решение принял суд по иску энергетиков, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иск о банкротстве подало ПАО «Ульяновскэнерго», заявление энергетиков было удовлетворено Арбитражным судом Ульяновской области 10 января 2018 года. Суд принял решение о введение в отношении МУП «Коммунальщик» села Озерки Чердаклинского района процедуры банкротства — наблюдение. И признал обоснованным о включении в третью очередь реестра кредиторов предприятия сумму требованной энергетиков на сумму 1 433 312,34 рублей, в том числе 1 404 657,17 рублей — задолженности по оплате электроэнергии.

Временным управляющим назначен Роман Корсаков. Рассмотрение отчёта временного управляющего назначено на 10 июня 2019 года.

По данным ЕГРЮ, МУП «Коммунальщик» было зарегистрировано в 2001 году, учредителем выступила администрация Чердаклинского района Ульяновской области. Уставной капитал — 101 558,7 рублей. Основной вид деятельности — предоставление посреднических услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе, в числе дополнительных видов деятельности — обеспечение работоспособности котельных, тепловых сетей, сбор и обработка сточных вод, деятельность по уборке.

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Банкротство юридических лиц
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