СМИ: мошенники используют игру Fortnite для отмывания денег

Кэри, США, , 13:52 — REGNUM Британское издание Independent и компания Sixgill провели расследование в отношении популярной видеоигры Fortnite. Расследование показало, что мошенники используют игру для отмывания крупных денежных сумм.

Издание считает, что возрастающая популярность Fortnite привлекает к игре мошенников. Они крадут данные кредитных карт пользователей для покупки внутриигровой валюты. После этого валюта продаётся игрокам Fortnite по минимальной цене, таким образом отмывая деньги. Объявления о продаже валюты чаще всего распространяются через Facebook, Instagram и Twitter.

Авторы расследования считают, что разработчики проекта «кажется, не особо переживают по поводу незаконных махинаций в игре». Компания-разработчик игры Epic Games отказалась давать комментарии по поводу расследования.

Напомним, что доход компании Epic Games на 2018 год составил $3 млрд. Таких результатов удалось добиться благодаря масштабному каталогу микротранзаций в Fortnite. Специалисты считают, что в 2019 году доход студии существенно вырастет из-за запуска собственного магазина Epic Games Store.

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