Президент Киргизии: Притоку инвестиций мешают конфликты с местными жителями

Бишкек, , 13:29 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков обсудил с директором агентства по продвижению и защите инвестиций Шумкарбеком Адилбек уулу вопросы улучшения инвестклимата и предпринимательской сферы, а также развития внешней торговли. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

По словам киргизстанского лидера, некоторые инвестиционные проекты, начатые в республике, не реализуются в течение уже нескольких лет. При этом он отметил, что одной из основных проблем при привлечении инвестиций в страну является отсутствие готовых инвестпроектов.

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Жээнбеков заострил внимание на необходимости постоянного мониторинга ситуации с инвесторами и, в случае неправомерного вмешательства со стороны правоохранительных и других государственных органов, незамедлительно информировать руководство страны о возникшей проблеме.

Также глава государства отметил важность усиления работы по своевременному определению конфликтных ситуаций при реализации проектов на местах и активно участвовать в проведении профилактических мероприятий.

Подводя итог встречи, президент Киргизии подчеркнул, что приоритетной задачей государственной политики является привлечение инвестиций в регионы страны по таким ключевым направлениям, как переработка сельхозпродукции, промышленность, энергетика, туризм, горнодобывающая промышленность и информационно-коммуникационные технологии.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным национального статистического комитета, за 9 месяцев 2018 года приток прямых иностранных инвестиций снизился по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 31,5% и составил $344,9 млн (около 23,1 млрд рублей).

При этом около 84% иностранных инвестиций вложены в предприятия по добыче полезных ископаемых и обрабатывающих производств, в геологоразведку, в сферу финансового посредничества и страхования, а также в сферу информации и связи.