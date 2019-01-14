Трудовые отношения в Казахстане легализовали более 38 тыс. работников

Астана, , 13:31 — REGNUM В рамках акции «Заключи трудовой договор» трудовые отношения в Казахстане легализовали более 10 тыс. работодателей, сообщили 14 января в пресс-службе министерства труда и социальной защиты населения республики.

По данным министерства, работодатели заключили более 37,9 тыс. трудовых договоров. В ведомстве считают, что данные меры позволили повысить социальную стабильность в республике.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 января 128,7 тыс. работодателей выразили готовность повысить заработную плату 705,4 тыс. низкооплачиваемым работникам.

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