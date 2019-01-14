Понедельник, 14 Января 2019 года
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Трудовые отношения в Казахстане легализовали более 38 тыс. работников

Экономика

Данные меры позволили повысить социальную стабильность на предприятиях республики

Астана, 14 января 2019, 13:31 — REGNUM  В рамках акции «Заключи трудовой договор» трудовые отношения в Казахстане легализовали более 10 тыс. работодателей, сообщили 14 января в пресс-службе министерства труда и социальной защиты населения республики.

По данным министерства, работодатели заключили более 37,9 тыс. трудовых договоров. В ведомстве считают, что данные меры позволили повысить социальную стабильность в республике.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 января 128,7 тыс. работодателей выразили готовность повысить заработную плату 705,4 тыс. низкооплачиваемым работникам.

Читайте ранее в этом сюжете: Работодатели Казахстана поднимут зарплату низкооплачиваемым работникам

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Рынок труда
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