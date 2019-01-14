В России появится реестр отечественного радиоэлектронного оборудования

Москва, , 13:21 — REGNUM Минпромторгу России, Минкомсвязи РФ и другим профильным ведомствам в срок до 1 марта поручено составить единый реестр отечественного радиоэлектронного оборудования. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства РФ.

Также в указанном реестре должен быть выделен перечень российского телекоммуникационного оборудования, отмечено в документе. Сообщается, что данное поручение дано после совещания по реализации нацпрограммы и нацпроекта «Цифровая экономика».

Отмечается, что в государственных контрактах должны появиться обязательства по приобретению созданного в России телекоммуникационного оборудования, а для его покупателей необходимо предусмотреть такие стимулы как льготы по налогам и страховым взносам.

Кроме того, до 1 мая соответствующие ведомства должны предоставить предложения по повышению ввозных пошлин на зарубежное телекоммуникационное оборудование, аналоги которого есть в ассортименте российских производителей.

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа 2018 года стало известно, что российские предприятия по производству оборудования в области связи и телекоммуникаций направили в правительство РФ свои предложения по обеспечению большей прозрачности в импорте электронной аппаратуры и приборов.

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