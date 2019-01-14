Понедельник, 14 Января 2019 года
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В Южной Корее увеличилось количество арендодателей

Экономика

На территории всей страны зарегистрировано более 407 000 арендодателей

Сеул, 14 января 2019, 14:03 — REGNUM  В Южной Корее в связи с изменением закона о налогообложении количество зарегистрированных арендодателей резко возросло, сообщает телеканал YTN.

В декабре 2018 года министерство земли, инфраструктуры и транспорта Республики Корея сообщило, что количество новых зарегистрированных арендодателей составило 4418 человек.

Однако только в декабре эта цифра увеличилась до 9300 человек, так как начиная с 2019 года в силу вступает новый закон о налоге на недвижимость. И поскольку налоговое бремя возросло, желающие начали подавать заявки на регистрацию в конце года.

По предварительным оценкам, число зарегистрированных арендодателей к концу прошлого года достигло 407 000.

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Южная Корея: внутренняя и внешняя политика
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