В Южной Корее увеличилось количество арендодателей

Сеул, , 14:03 — REGNUM В Южной Корее в связи с изменением закона о налогообложении количество зарегистрированных арендодателей резко возросло, сообщает телеканал YTN.

В декабре 2018 года министерство земли, инфраструктуры и транспорта Республики Корея сообщило, что количество новых зарегистрированных арендодателей составило 4418 человек.

Однако только в декабре эта цифра увеличилась до 9300 человек, так как начиная с 2019 года в силу вступает новый закон о налоге на недвижимость. И поскольку налоговое бремя возросло, желающие начали подавать заявки на регистрацию в конце года.

По предварительным оценкам, число зарегистрированных арендодателей к концу прошлого года достигло 407 000.