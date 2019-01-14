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Росрыболовство разрешило нарастить объемы добычи водных биоресурсов

Экономика

… в Азовском и Черном морях, а также реке Дон

Ростов-на-Дону, 14 января 2019, 13:06 — REGNUM  В 2019 году рыбодобывающим организациям разрешено нарастить объемы добычи водных биоресурсов. Об этом сообщается на сайте Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

Изменения касаются рыбной ловли в Азовском и Черном морях, а также реке Дон.

В документации, размещённой на сайте, указано, что увеличение улова касается как основных видов промысла (тюлька, хамса, бычки), так и довольно экзотических (камбала и мидии).

Так, в Азовском море можно выловить до 60 тыс. тонн тюльки и 50 тыс. тонн хамсы, а также 13 тыс. тонн бычков. Также в целях промышленного рыболовства разрешено выловить около 250 тонн сельди, чуть более 405 тонн тарани.

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Рыболовство, разведение, переработка рыбы и морепродуктов
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