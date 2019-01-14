За 2018 год авиакомпании в РФ выполнили рекордное число полетов

Москва, , 12:54 — REGNUM В 2018 году российские и иностранные авиакомпании выполнили в воздушном пространстве России рекордное количество полётов, сообщили в Росавиации.

За год совершено 1,681 млн полетов, в 2017 году — 1,531 млн полетов. Рост составил 9,8%.

В 2018 году российские и иностранные авиаперевозчики выполнили 811,353 тыс. внутренних полетов (рост на 9,45%).

На международных трассах российские и иностранные авиакомпании осуществили 869,856 тыс. полетов (рост на 10,13%).

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным билетных агрегаторов, в начале 2019 года российские авиаперевозчики вынуждены будут поднять цены на авиабилеты. Отмечается, что подорожание перелетов ожидается минимум на 5−7%.

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