Смена вывески, новые истцы: в Татарии пытаются обанкротить резидента ОЭЗ

Елабуга, Татария, , 12:52 — REGNUM Истец, требовавший банкротства резидента особой экономической зоны «Алабуга», — ООО «Елабужский аккумуляторный завод» (до переименования ООО «Барс Технолоджи») не смог оспорить решение суда об оставлении иска без рассмотрения. Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд оставил жалобу без удовлетворения, а решение без изменения. Между тем в деле появились ещё три кредитора завода, который ранее анонсировал планы занять до 15% профильного российского рынка, и все они потребовали признать компанию банкротом. Одно исковое заявление также было оставлено без рассмотрения, а судьба двух неизвестна, они были оставлены без движения из-за недочётов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, ООО «Барс технолоджи», переименованное 21 декабря 2018 года в ООО «Елабужский аккумуляторный завод», было создано в октябре 2014 года и находится в собственности ООО «Авторемонтный завод «Кориб» и Олега Коробченко (50 на 50%). Последний выступает единственным участником компании «Кориб».

Известно, что доли владельцев заложены в банке «Ак Барс» до исполнения обязательств по кредиту с сентября 2017 года. А с сентября 2018 года обе доли ещё и в залоге у АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» до надлежащего исполнения обязательств по договорам о предоставлении независимых гарантий, или полной реализации заложенного имущества, или прекращения действия независимых гарантий, или же прекращения договора предшествующего залога. Известно, что в сентябре проект компании о создании производства аккумуляторных батарей по технологии EFB (Enhanced Flooded Battery) одобрен Минпромторгом России к субсидиарной поддержке. Совместно с ещё одним проектом другой компании ОЭЗ «Алабуга» общий размер субсидии составит 744,5 млн рублей.

На старте елабужского завода его анонсировали как первый в России, на котором сборка продукции полностью автоматизирована. Также весной 2018 года во время визита на завод министра экономики Татарии Фарида Абдулганиева Олег Коробченко заявил о планах предприятия уже к 2020 году «стать лидером российского производства по производству аккумуляторных батарей», а за 2018−2021 годы занять «15% рынка РФ».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, претензии к резиденту ОЭЗ у различных кредиторов появились в конце июля 2018 года. Тогда же и был подан первый иск, истцом выступило ООО «Контакт» из Елабуги с суммой требований 325 тыс. рублей. Иск общества судом был оставлен без рассмотрения, «поскольку истцом не соблюден досудебный порядок урегулирования спора». Компания с вердиктом суда не согласилась, и обратилась во вторую инстанцию. В январе 2019 года стало известно, что Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд оставил жалобу без удовлетворения, а решение без изменения.

«Оставляя заявление без рассмотрения, суд первой инстанции правомерно исходил из того, что заявление Общества с ограниченной ответственностью «Контакт» о признании ООО «Елабужский аккумуляторный завод» поступило в суд 27.07.2018 года, а общество с ограниченной ответственностью «Контакт» опубликовало уведомление о намерении обратиться с заявлением о признании должника банкротом в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц лишь 14.08.2018 года, то есть после обращения в суд с заявлением, в связи с чем заявление Общества с ограниченной ответственностью «Контакт» подлежало оставлению без рассмотрения. С учетом вышеизложенного, суд апелляционной инстанции не может согласиться с доводами заявителя апелляционной инстанции», — отмечалось в определении суда.

В то же время в рамках этого же дела в суд поступили аналогичные иски от ООО «Проектная фирма «Стройподряд», ООО «Стройподряд-Эксплуатация» и ИП Шарафеева Лейсан Ильдаровна. Все три иска из-за недочётов были оставлены без движения, но в конце ноября претензии первой из них были оставлены без рассмотрения. Данных об устранении препятствий для принятия двух оставшихся исков к производству в базе суда нет. Известно, что без движения их оставляли до 28 декабря 2018 года.