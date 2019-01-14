Работодатели Казахстана поднимут зарплату низкооплачиваемым работникам

Астана, , 13:00 — REGNUM По состоянию на 1 января 2019 года в Казахстане около 128,7 тыс. работодателей выразили готовность повысить заработную плату 705,4 тыс. низкооплачиваемым работникам, сообщает 14 января агентство «Казинформ» со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения республики.

По данным министерства, заработная плата низкооплачиваемых работников на предприятиях будет повышена на 18%, до 55,2 тыс. тенге ($146). Доля компаний малого бизнеса, готовых поднять зарплаты, составила 97%.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября 2018 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаевы выступил с обращением к народу, в котором призвал повысить минимальную заработную плату в 1,5 раза, до 42 тыс. тенге ($111).

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