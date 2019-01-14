Дело «Чувашавтотранса»: названа стоимость имущества двух автоколонн

Чебоксары, , 12:49 — REGNUM В Чувашии продолжается инвентаризация имущества банкротного ГУП «Чувашавтотранс», где ранее на продажу был выставлен первый лот с главным административным зданием в Чебоксарах. Оценено имущество двух автоколонн в районах, общая стоимость составила около 15 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Оценено имущество цивильской автоколонны, расположенной в 5 км от Цивильска, в посёлке Молодёжный. Общая рыночная стоимость, согласно документу, составляет 10 835 817 рублей. В том числе стоимость недвижимого имущества определена в сумме 10 261 817 рублей, движимого — 574 000 рублей. В структуру недвижимости входят, к примеру, система видеонаблюдения, гараж на 200 автобусов, площадка для стоянки автобусов, пожарный водоём, эстакада для мытья, право аренды земельного участка, транспортные терминалы, офисная техника. Здания на цивильской базе в основном 1978 года постройки, территория не используется, но охраняется.

Стоимость имущества марпосадского АТП (марпосадская автоколонна) оценена в 4 016 825 рублей, в том числе недвижимого — 3 782 845 рублей. Оценены, в частности, гараж, проходная будка, пристрой, право аренды участка, офисная мебель. Здания также 1978 года постройки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее была оценена стоимость двух одноэтажных автомобильных станций, которые принадлежат предприятию на праве хозяйственного ведения. Их общая стоимость определена в сумме 121 567 910 рублей, в том числе АС «Новосельская» 1986 года постройки — 62 025 620 рублей, АС «Привокзальная» 1981 года постройки — 59 542 290 рублей. Движимое имущество, которое находится на указанных автостанциях, оценено в 274 944 рублей.

Также определена цена нежилого помещения, расположенного на первом этаже многоквартирного дома по улице Эльменя (3 501 200 рублей), которое используется как магазин автозапчастей.

Напомним, первым лотом стало главное административное здание предприятие, которое находится в центре Чебоксар. Начальная цена лота №1 определена в сумме почти 91 млн рублей. Ранее здание несколько раз пытались продать, в августе его оценили в 67,3 млн рублей.

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